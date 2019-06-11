Плановые отключения в Мурманске на 13 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 10 июня до выполнения работ 13 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной «Посёлок Роста» (АО «МЭС») - 114 домов.

с 11 июня до выполнения работ 17 июня - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Просп. Кирова, 31б» (АО «МЭС») - 7 домов;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Ул. Генералова, 2а» (АО «МЭС») - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 11.30 - ул. Шевченко, 11а, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 – просп. Героев-Североморцев, 65, 67; ул. Хлобыстова, 26.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодежная (мкр.Росляково), 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.