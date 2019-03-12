Плановые отключения в Мурманске на 13 марта

Петр А. Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов

Д.О. Вернер "... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски... Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов