Плановые отключения в Мурманске на 13 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 2, 9 корп .3, 9 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 12 марта до 17 часов 14 марта - ул. Крупской, 32, 34, 40;
с 8 часов 13 марта до 17 часов 14 марта - ул. Марата, 22;
с 8 часов 13 марта до 17 часов 15 марта - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 34.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Адмирала Лобова, 1, 3, 5;
9.30 – 21.00 - ул. Радищева, 45, 47.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 1а, 6а; ул. Гвардейская, 11; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4; просп. Героев-североморцев, 43, 78 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.