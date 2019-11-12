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Мурманская область. Арктика12.11.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 13 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.30 13 ноября до выполнения работ - ул. Володарского, 2/12, 1, 2а, 2б; ул. Октябрьская, 29; ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Челюскинцев, 14;

9.00 – 13.30 - пр-д Молодёжный, 1;

9.00 – 16.00 - ул. Гвардейская, 21, 22, 24; ул. Павлова, 6 корп. 2.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Александра Невского, 2; ш. Нижнеростинское, 30, 39, 77;

9.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 14, 6; ул. Серафимовича, 1; ул. Шолохова, 1, 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 76; ул. Полярные Зори, 41 корп. 4, 41 корп. 1; ул. Халатина, 11; просп.  Героев-североморцев, 57, 59.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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