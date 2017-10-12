Плановые отключения в Мурманске на 13 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 3;
10.00 – 18.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20; ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24, 26.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - Театральный бульвар, 6, 7, 11; ул. Гагарина, 31; ул. Миронова, 13.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 1;
11.00 – 14.00 - просп. Кольский, 173.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.