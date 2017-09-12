Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 21.00 - ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Первомайская, 4, 6, 12, 24; просп. Кольский, 149а, 153;
10.00 – 19.00 ул. Первомайская, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Прибрежная, 6, 25; ул. Аскольдовцев, 17, 19; ул. Капитана Копытова, 5.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.