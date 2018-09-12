Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 сентября.

От горячего водоснабжения:

9.30 – 21.00 – просп. Ленина, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 11а, 13, 15/1; ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Генерала Журбы, 2, 4, 6, 6а, 10, 12.

От холодного водоснабжения:

15.35 – 20.00 – просп. Ленина, 8.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Гарнизонная, 20; ул. Коминтерна, 16, 20, 22, 24.

От электроснабжения:

9.30 – 17.00 – просп.Героев-североморцев, 71.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.