Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 43а.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 11 сентября по 16.00 13 сентября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3;
с 11.30 11 сентября до выполнения работ 13 сентября - ул. Полярные Зори, 8;
с 9.00 12 сентября по 16.00 13 сентября - пр-д. Молодёжный, 11.
От холодного и горячего водоснабжения:
с 23.00 12 сентября до 4.00 13 сентября - ул. Самойловой, 3.
От холодного водоснабжения:
14.00 – 16.00 - ул. Бочкова, 1, 3, 4, 5, 6, 19, 21.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 2, 6; просп. Ленина, 19, 21, 23; ул. Коминтерна, 16, 18, 20; ул. Аскольдовцев, 22, 24;
10.00 – 17.00 - просп. Кирова, 60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.