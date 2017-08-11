Плановые отключения в Мурманске на 14 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 августа.
Остановка котельных:
с 8 часов 1 августа до 24 часов 14 августа – остановка Угольной котельной – (ул. Смирнова,16, 20, 22) – 3 дома.
От горячего водоснабжения:
8.00 – 17.00 - ул. Капитана Копытова, 47, 48, 49, 50;
9.00 – 16.00 - ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 19.00 - ул. Героев Рыбачьего, 27
10.00 – 14.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12а, 14 корп. 1, 14 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.