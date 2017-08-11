Плановые отключения в Мурманске на 14 августа

омега Есть в этом предложении разумное зерно, так как сотни партий и общественных движений не могут нормально функционировать в нищей стране. А в ближайшее время роста благосостояния большинства россиян не Комментарий к новости: Идеи двухпартийной политической системы бродят по России

ФунтиК Наконец-то взялись за дома на главном проспекте города! Правда, у меня остаются сомнения по качеству работ. Но это будет видно через один-два года. Поглядим... Комментарий к новости: В Мурманске приступили к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия