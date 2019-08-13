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Мурманская область. Арктика13.08.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 августа.

Остановка котельных:

с 0.00 1 августа до 24.00 14 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;

с 8.00 15 августа до 15.00 15 августа - остановка  тепловых сетей котельной п. Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);

с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ»)  – 458 домов;

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 14 августа до 15.00 14 августа - опрессовка  тепловых сетей   п. Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная, 1, 6, 23 и 25).

От холодного водоснабжения:

9.30 – 14.00 -  просп. Героев-североморцев, 11 корп. 2. 

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская, 15 (жилой мкр.Росляково);

9.30 – 16.30 - ул. Полярной Правды, 2, 2а; ул. Профессора Сомова, 3; ул. Капитана Буркова, 15; переулок Русанова, 13, 15;

10.00 – 17.00 -  ул. Героев Рыбачьего, 3.

От электроснабжения:

14.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 41;

10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 23, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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