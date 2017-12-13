Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря

Имя КИО судится с рыбокомбинатом взысканию долга по аренде земли, сумма иска 40 млн и при этом готовятся к реализации совместного проекта..... Муниципалитет предоставит землю, которая находится в федераль Комментарий к новости: Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!

Здешний Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии. Комментарий к новости: Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!