Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 февраля до 16.00 14 февраля - прост. Кольский, 171, 173;
с 9.00 14 февраля до 16.00 16 февраля – просп. Кольский 165, 167.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Фрунзе, 30а, 38.
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Хлобыстова, 33; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 3; ул. Полярные Зори, 9; ул. Туристов, 11а, 23а, 29а;
10.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 2/47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.