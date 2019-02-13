Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 13 февраля до 16.00 15 февраля – ул. Капитана Орликовой, 37, 38, 39, 40, 41;
с 9.00 13 февраля до 16.00 14 февраля – ул. Капитана Орликовой, 45.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 18.00 – просп. Кольский, 104 (корп. 1, 2, 3, 4), 108 (корп. 4), проезд Молодёжный, 16.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а;
10.30 – 12.00 - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 23.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 14; ул. Полярные Зори, 9; ул. Туристов, 11а, 23а, 29а; ул. Хлобыстова, 33; ул. Адмирала Лобова, 9 (корп. 3);
10.00 – 16.00 - переулок Водопроводный, 3; проезд Флотский, 1.
От электроснабжения:
с 9.00 14 февраля - до выполнения работ – ул. Миронова, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.