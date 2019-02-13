Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля

Надежда Это только у нас могут проводить конкурс, посвящённый великим русским поэтам и писателям, используя иностранные и малопонятные для многих слова. Можно ведь было просто написать, что это конкурс корот Комментарий к новости: Стартует областного конкурс буктрейлеров

Игорь Цитата: "на «Прямую линию» ... обратились жильцы дома № 34 по улице Старостина" - т.е. жильцам не хватило "тяму" самим решить такой простой вопрос, как смена УК. А стать собственниками ума им хватило Комментарий к новости: «Прямая линия» с Андреем Сысоевым – путь к решению проблем мурманчан