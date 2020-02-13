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Мурманская область. Арктика13.02.20 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 11 февраля  до 16.00 14 февраля -  ул. Шабалина, 47;

с 9.00 12 февраля. до 16.00 14 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 26;

с 9.00 13 февраля  до 16.00 14 февраля - ул. Капитана Копытова, 27, 31, 32.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Торцева, 1, 1а;  ул. Адмирала флота Лобова, 46, 48, 50.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 14;   ул. Дзержинского, 3, 8; ул. Челюскинцев, 30а;  ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 3; пер. Терский, 9; ул. Загородная, 19; ул. Хлобыстова, 33;

10.00 – 16.00  -  пр-д. Флотский, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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