Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 11 февраля до 16.00 14 февраля - ул. Шабалина, 47;
с 9.00 12 февраля. до 16.00 14 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 26;
с 9.00 13 февраля до 16.00 14 февраля - ул. Капитана Копытова, 27, 31, 32.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Торцева, 1, 1а; ул. Адмирала флота Лобова, 46, 48, 50.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 14; ул. Дзержинского, 3, 8; ул. Челюскинцев, 30а; ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 3; пер. Терский, 9; ул. Загородная, 19; ул. Хлобыстова, 33;
10.00 – 16.00 - пр-д. Флотский, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.