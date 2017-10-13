Мурманская область. Арктика13.10.17 17:48
Плановые отключения в Мурманске на 14 и 16 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 и 16 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
с 22.00 13 октября до 6.00 14 октября - просп. Ленина, 66, 68, 70, 72; ул. Капитана Егорова, 5; ул. Комсомольская, 10, 13, 15 ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47
От холодного водоснабжения:
9.00 – 24.00 - ул. Гагарина, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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