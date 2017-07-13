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Мурманская область. Арктика13.07.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 июля.

Остановка котельных:

c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Северная» – 492 дома;

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной - 458 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а  (АО «МЭС») – 27 домов;

с 8 часов 10 июля до 24 часов 14 июля – опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – до окончания выполнения работ - просп. Кирова, 56, 58.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Декабристов, 2/24; ул. Халтурина, 15, 33. 35, 44; ул. Владимирская, 17.

От электроснабжения:

9.30 – 10.30 - ул. Бабикова, 8;

11.00 – 13.00 - ул. Крупской, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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