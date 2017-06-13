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Мурманская область. Арктика13.06.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной роста (АО «МЭС») - 114 домов;

13 июня – опрессовка тепловых сетей от угольной котельной – ул. Смирнова 16, 20, 22;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 15 июня – опрессовка тепловых сетей котельная ТЦ «Росляково Южное» – 8 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2а Больничный городок – 114 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2 Новое Плато – 32 дома;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а – 47 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной Южной котельной – 564 дома;

15 июня – опрессовка тепловых сетей от дизельной котельной – ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 15 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей котельная ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.

От холодного водоснабжения:

с 9 часов 14 июня до окончания выполнения работ - ул. Молодёжная (Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19;

9.00 – 23.00 - ул. Гаджиева, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 10а, 14а, 7а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Куйбышева, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Сафонова, 20/2

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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