Плановые отключения в Мурманске на 14 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (МТЭЦ) - 332 дома;

с 8 до 24 часов 13 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной «Угольная» - 3 дома;

с 8 часов 13 июня до 24 часов 15 июня – опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП 202, 203, 62, 69 - 68 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 24; ул. Сафонова, 24/26, 26.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Баумана, 3;

9.00 – 23.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 13.

От электроснабжения:

17.00 – 20.00 - ул. Самойловой, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.