Плановые отключения в Мурманске на 14 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 июня до выполнения работ 17 июня - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Просп. Кирова, 31б» (АО «МЭС») - 7 домов;

с 8.00 11 июня до 24.00 17 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Ул. Генералова, 2а» (АО «МЭС») - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 12 июня до 17.00 14 июня - ул. Книповича, 45;

с 23.00 13 июня до окончания выполнения работ 14 июня - ул. Книповича, 38, 40, 42, 44/1; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Полярные Зори, 41/4; ул. Трудовые Резервы, 5, 9, 11, 13.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Олега Кошевого, 3, 5.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 – просп. Ленина, 25, 27, 29, 31; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 4а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Ленинградская, 29/5; ул. Гвардейская, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 19;

10.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 11.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1;

11.00 – 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 7;

13.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 7;

14.00 – 17.00 - ул. Володарского, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.