Плановые отключения в Мурманске на 14 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 17, 19; ул. Аскольдовцев, 9/22; ул. Капустина, 2, 3, 4, 5.
От горячего водоснабжения
9.00 — 15.00 - ул. Крупской, 60.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 23.59 - ул. Домостроительная, 2а, 30; ш. Верхнеростинское, 51, 55
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Бабикова, 16; ул. Гвардейская, 9а; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1;
10.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Павлова, 9; ул. Пархоменко, 3, 5, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.