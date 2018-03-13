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Мурманская область. Арктика13.03.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 — 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 17, 19; ул. Аскольдовцев, 9/22; ул. Капустина, 2, 3, 4, 5.

От горячего водоснабжения

9.00 — 15.00 - ул. Крупской, 60.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 65.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 23.59 -  ул. Домостроительная, 2а, 30; ш. Верхнеростинское, 51, 55

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 -  ул. Бабикова, 16; ул. Гвардейская, 9а; ул. Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1;

10.00 — 16.00 - ул. Генерала Фролова, 3.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Павлова, 9; ул. Пархоменко, 3, 5, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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