Плановые отключения в Мурманске на 14 марта

Николай «Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажёр, массажёр и ухажёр. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью - точ Комментарий к новости: У россиянок есть тренажёры и ухажёры, но до сих пор нет «министерства счастья»

Владимир Михаил, а вы сколько времени проводите с детьми? Чем критиковать инициативы успешных женщин-политиков, лучше бы занялись сами дома и детьми, дали жене шанс реализоваться в бизнесе. Пользы принесло бы Комментарий к новости: У россиянок есть тренажёры и ухажёры, но до сих пор нет «министерства счастья»