Плановые отключения в Мурманске на 14 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 марта до 17.00 14 марта - ул. Крупской, 32, 34, 40;
с 8.00 13 марта до 17.00 14 марта - ул. Марата, 22;
с 9.00 14 марта до 16.00 15 марта - ул. Марата, 23;
с 8.00 13 марта до 17.00 15 марта - ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Радищева, 42/10.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б; ул. Гвардейская, 13; ул. Гагарина, 9 корп. 5, 13; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 1.
От электроснабжения:
9.00 – 12.30 - ул. Самойловой, 5;
10.00 – 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.