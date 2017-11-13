Плановые отключения в Мурманске на 14 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 6, 2 корп. 7, 9а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.59 - пр. Речной, 2; ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - просп. Кирова, 23; просп. Героев-североморцев, 61/21.

От энергоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 65.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.