Плановые отключения в Мурманске на 14 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Гвардейская, 21, 22, 24; ул. Павлова, 6 корп. 2;

9.00 – 10.30 - ул. Достоевского, 10, 11, 12. 13, 9.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярный Круг, 4, 5;

9.00 – 15.00 - ул. Полярный Круг, 6, 8, 9, 10, 11, 12; просп. Кольский, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49в, 51, 51 корп. 2, 51а, 53, 53а, 55, 55а; ул. Автопарковая, 1, 8, 10, 12, 20; ул. Полярный Круг, 1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Воровского, 15, 17.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 80; ул. Полярные Зори, 45 корп. 1, 46; ул. Халатина, 11а; ул. Аскольдовцев, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.