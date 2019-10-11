Плановые отключения в Мурманске на 14 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.

От горячего водоснабжения:

с 13.50 15 октября до выполнения работ 15 октября - ул. Сафонова, 47

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Жуковского, 16; ул. Набережная, 15;

10.00 – 18.00 - ул. Прибрежная, 1, 2, 6, 12, 14, 23, 25, 26, 28, 30а, 60, 62, 65, 66, 67; ул. Смирнова, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Гарнизонная, 1, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.