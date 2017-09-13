Мурманская область. Арктика13.09.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 сентября.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Папанина, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Софьи Перовской, 43;
9.00 – 17.00 - ул. Береговая, 3; ул. Нахимова, 34, 62; ул. Ростинская, 1, 3, 4; ул. Сивко, 3
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Воровского, 4/22; ул. Пушкинская, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 536 человек
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андрейчук
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