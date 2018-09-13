Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 сентября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 21.00 - ул. Дзержинского, 2/33; ул. Капитана Егорова, 4; ул. Шмидта, 33а, 37.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Баумана, 42, 44.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 – просп.Кирова, 51; ул. Павлова, 1, 1а; ул. Капитана Пономарева, 4а;

9.00 – 23.00 - проспект Героев-североморцев, 3 корп. 2, 5 корп. 2, 5 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 19, 20, 22; ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 33; ул. Аскольдовцев, 24.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Морская, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.