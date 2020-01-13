Плановые отключения в Мурманске на 14 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 11.00 - просп. Кольский, 154, 156, 158;
9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 13 января до 16.00 15 января – ул. Олега Кошевого, 10, 16 (корп. 1), ул. Шабалина, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Зелёная, 47; просп. Героев-североморцев, 15 (корп. 2), 71, 75;
10.00 – 17.00 – просп. Кольский, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.