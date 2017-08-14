Плановые отключения в Мурманске на 15 августа
электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 августа.
Опрессовка теплосетей:
с 8 часов 14 августа до 24 часов 18 августа - опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома;
с 8 часов 15 августа до 24 часов 21 августа - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Папанина, 47; ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Гагарина, 6, 8, 10, 13, 15.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Пономарева, 5; ул. Папанина, 5, 9, 24, 26, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.