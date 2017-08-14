Плановые отключения в Мурманске на 15 августа

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Jollo Вместо моста - "дорожная карта". Умеют наши власти выпутываться из затруднительного положения. Ходите с одного берега на другой по "дорожной карте". Спасибо! Комментарий к новости: Нужна «дорожная карта» для налаживания сообщения с посёлком Шонгуй