Плановые отключения в Мурманске на 15 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 августа.
Остановка котельных:
с 8.00 15 августа до 15.00 15 августа - остановка тепловых сетей котельной п. Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова, 16, 20 и 22);
с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;
с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 15 августа до 15.00 15 августа - опрессовка тепловых сетей п. Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная, 1, 6, 23 и 25).
От холодного водоснабжения:
8.30 – 20.00 - ул. Траловая, 22, 47, 47а, 49, 49а, 51.
От газоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Советская, 17 (мкр.Росляково);
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 26; ул. Чумбарова-Лучинского, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.