Мурманская область. Арктика14.12.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 декабря.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кирова, 60, 62, 62а; ул. Челюскинцев, 9, 11; ул. Октябрьская, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Анна
14.12.17 23:17
Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
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