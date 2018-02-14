Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 февраля до 16.00 16 февраля – просп. Кольский 165, 167.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14; ул. Нахимова, 10; ул. Туристов, 45, 47.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 21.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16, 20, 24, 26;
9.00 – 23.00 - ул. Ивченко, 8; ул. Свердлова, 49.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 16; ул. Книповича, 9а, 19; просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 6.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Шабалина, 61.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.