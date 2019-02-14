Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 13 февраля до 16.00 15 февраля - ул. Капитана Орликовой, 37, 38, 39, 40, 41;
с 9.00 13 февраля до 17.00 15 февраля – ул. Старостина, 27, 29.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Осипенко, 4, 6, 8, 8а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 16; ул. Книповича, 9а, 19; просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.