Плановые отключения в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 июля.

Остановка котельных:

с 0.00 2 июля до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома;

с 8.00 9 июля до 24.00 22 июля - остановка от Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 16 июля до 24.00 29 июля – плановый ремонт (полная остановка источника) от котельной «Росляково Южное» – 12 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8.00 15 июля до 24.00 18 июля – опрессовка т/сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

От горячего водоснабжения:

9.30 – 13.30 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.