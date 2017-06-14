Плановые отключения в Мурманске на 15 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной роста (АО «МЭС») - 114 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 15 июня – опрессовка тепловых сетей котельная ТЦ «Росляково Южное» – 8 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2а Больничный городок – 114 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2 Новое Плато – 32 дома;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а – 47 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной Южной котельной – 564 дома;

15 июня – опрессовка тепловых сетей от дизельной котельной – ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 15 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей котельная ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Полярные Зори, 11а, 13, 4. 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Фрунзе, 33, 35, 38; ул. Декабристов, 2/24, 4/22, 11а; ул. Бабикова, 14, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.