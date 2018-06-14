Плановые отключения в Мурманске на 15 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной (МТЭЦ) - 332 дома;

с 8 часов 13 июня до 24 часов 15 июня – опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП 202, 203, 62, 69 - 68 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37;

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 45, 47а; ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а;

9.00 – 17.00 - пр-д. Связи, 9, 11, 13, 15, 18; ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; ул. Сафонова, 19, 21, 23.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодежная (п. Росляково), 15;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 4; ул. Комсомольская, 6; ул. Ленинградская, 29/5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.