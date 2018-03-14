Плановые отключения в Мурманске на 15 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 марта.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Бабикова, 3 ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37 ул. Капитана Копытова, 46, 47, 48, 49, 50.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 17.00 - ул. Бондарная, 7, 7а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Шевченко, 1а, 6а; ул. Гвардейская, 11; ул. Гагарина, 9 корп. 5, 13; просп. Героев-североморцев, 43, 78 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Книповича, 65.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.