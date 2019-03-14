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Мурманская область. Арктика14.03.19 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 15 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 40 корп. 4, 40 корп. 5, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 42 корп. 3, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 44 корп. 3.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 14 марта до 16.00 15 марта  - ул. Марата, 23;

с 8.00 13 марта до 17.00 15 марта -  ул. Капитана Орликовой, 28, 29, 30, 31.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 24; ул. Генералова, 23/1.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26, 28.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 11, 11а, 14а;  ул. Гвардейская, 15; ул. Гагарина, 15; ул. Папанина, 30; ул. Свердлова, 24; ул. Александрова, 26, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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