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Мурманская область. Арктика14.05.18 18:02

Плановые отключения в Мурманске на 15 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 20.00 -  ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17.

От горячего  водоснабжения:

с 9.00 14 мая  до 16.00 15 мая -  ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Карла Маркса, 55;

с 9.00 14 мая до 16.00 16 мая  -  ул. Капитана Орликовой, 54, 55;

9.00 – 14.00 -  пр-д. Ледокольный, 27; ул. Зои Космодемьянской, 6, 10; ул. Капитана Копытова, 38, 39; ул. Капитана Орликовой, 40, 41;

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 53.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 25; ул. Павлова, 59;

9.30 – 16.30 -ул. Капитана Копытова, 5, 6; ул. Книповича, 63, 65; просп.Ленина, 78; ул. Аскольдовцев, 43, 45.

От электроснабжения:

9.30 – 14.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1;

10.00 – 11.00 -  ул. Полярные Зори, 31 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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