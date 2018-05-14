Плановые отключения в Мурманске на 15 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 20.00 - ул. Ивченко, 5, 7, 9, 11, 13, 17.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 мая до 16.00 15 мая - ул. Капитана Орликовой, 53; ул. Карла Маркса, 55;
с 9.00 14 мая до 16.00 16 мая - ул. Капитана Орликовой, 54, 55;
9.00 – 14.00 - пр-д. Ледокольный, 27; ул. Зои Космодемьянской, 6, 10; ул. Капитана Копытова, 38, 39; ул. Капитана Орликовой, 40, 41;
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 53.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Николаева, 1/9, 3, 5, 7, 9.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 25; ул. Павлова, 59;
9.30 – 16.30 -ул. Капитана Копытова, 5, 6; ул. Книповича, 63, 65; просп.Ленина, 78; ул. Аскольдовцев, 43, 45.
От электроснабжения:
9.30 – 14.00 - ул. Полярные Зори, 33 корп. 1;
10.00 – 11.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.