Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 36; ул. Нахимова, 11а.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Морская, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 80; просп. Героев-североморцев, 9 корп. 2, 11 корп. 1.

От энергоснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Халтурина, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.