Плановые отключения в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 ноября.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 15 ноября до выполнения работ – ул. Капитана Орликовой, 21.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 86; ул. Зелёная, 56 (корп. 1); ул. Халатина, 13; ул. Аскольдовцев, 32, 34;

10.00 – 15.00 - просп. Ленина, 84; переулок Терский, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.