Плановые отключения в Мурманске на 15 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
09.00 – 15.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; ул. Челюскинцев, 21а.
От холодного водоснабжения:
с 10.00 15 октября до выполнения - ул. Жуковского, 12;
8.30 – 23.00 - ул. Радищева, 16, 19;
9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 18/1.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 46, 48, 63, 65, 75; ул. Крупской, 4
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.