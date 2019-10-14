Плановые отключения в Мурманске на 15 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 октября до 17.00 16 октября – пер-к Якорный, 164 просп. Кольский, 101, 103; проезд Ледокольный, 29.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30- ул. Полухина, 12б; ул. Генерала Фролова, 5; ул. Книповича, 15; ул. Дзержинского, 2/33; ул. Миронова, 16/32; ул. Николаева, 4;
10.00 – 17.00 - ул. Капитана Буркова, 33.
От электроснабжения:
13.00 – 14.00 - ул. Полярные Зори, 25 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.