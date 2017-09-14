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Мурманская область. Арктика14.09.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 15 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 сентября.

От горячего водоснабжения и отопления:

0.00 – 6.00 - просп. Ленина, 66, 68, 70, 72, 80, 82; ул. Воровского, 4/22, 5/23; ул. Капитана Егорова, 5; ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2; ул. Комсомольская, 4, 6, 10, 13, 15; ул. Ленинградская, 20, 24; ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45;

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 19, 21; ул. Анатолия Бредова, 5; ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Гончарова, 13, 14, 18, 20.

От газоснабжения:

9.00 – 15.00 – просп. Ленина, 44, 46, 48;

9.30 – 16.00 – просп. Ленина, 79, 83.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - просп. Ленина, 91, 95.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

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