Плановые отключения в Мурманске на 15 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 января.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 72; просп. Ленина, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.