Плановые отключения в Мурманске на 15 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 января.
От горячего водоснабжения:
c 9 часов 14 января до 16 часов 16 января - ул. Героев Рыбачьего, 26, 30, 32;
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2; ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 65, 67, 69, 71.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Декабристов, 30; ул. Генералова, 25, 27, 29/11.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 224, 226, 228; ул. Зелёная, 47а; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; просп. Героев-североморцев, 79, 81;
10.00 – 15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.