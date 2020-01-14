Плановые отключения в Мурманске на 15 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 13 января до 16.00 15 января – ул. Олега Кошевого, 10, 16 (корп. 1), ул. Шабалина, 1.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 3/20.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 224, 226, 228; ул. Зелёная, 47а; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; просп. Героев-североморцев, 79, 81.
От электроснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.