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Мурманская область. Арктика14.01.20 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 15 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 января.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 января  до 16.00 15 января – ул. Олега Кошевого, 10, 16 (корп. 1), ул. Шабалина, 1.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 3/20.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 224, 226, 228;  ул. Зелёная, 47а; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11; просп. Героев-североморцев, 79, 81.

От электроснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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