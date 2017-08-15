Плановые отключения в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8 часов 14 августа до 24 часов 18 августа - опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома;

с 8 часов 15 августа до 24 часов 21 августа - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 16 августа до 16 часов 17 августа – ул. Зои Космодемьянской, 11;

с 9 часов 16 августа до 16 часов 17 августа – ул. Зои Космодемьянской, 7, 9.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 28/13, 29 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.