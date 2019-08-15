Мурманская область. Арктика15.08.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 16 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 августа.
Остановка котельных:
с 8.00 13 августа до 24.00 19 августа - остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;
с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - пер. Охотничий, 2, 11, 12; ул. Привокзальная, 2, 4, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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