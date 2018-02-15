Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 февраля до 16.00 16 февраля – просп. Кольский 165, 167.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 - ул. Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14; ул. Нахимова, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47а, 49/17; ул. Торцева, 11, 15;
9.00 – 21.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16, 20, 24, 26.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; ул. Капитана Тарана, 2, 3; ул. Карла Маркса, 9, 14, 16; ул. Адмирала Лобова, 11, 19.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00- ул. Капитана Маклакова, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.