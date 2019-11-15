Плановые отключения в Мурманске на 16 и 18 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 и 18 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения на 16 ноября:

1.00 – 6.00 - просп. Ленина, 71, 73, 82а, 84, 86, 69, 71а; ул. Ленинградская, 27, 29; ул. Профсоюзов, 11, 18, 20; ул. Пушкинская, 10, 12, 14, 8, 8а.

От горячего водоснабжения на 18 ноября:

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 12, 14; ул. Капитана Орликовой, 20, 21.

От холодного водоснабжения на 18 ноября:

9.00 – 18.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.