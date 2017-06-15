Плановые отключения в Мурманске на 16 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 13 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной роста (АО «МЭС») - 114 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2а Больничный городок – 114 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП кв.2 Новое Плато – 32 дома;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а – 47 домов;

с 8 часов 14 июня до 24 часов 19 июня – опрессовка тепловых сетей от насосной Южной котельной – 564 дома;

с 8 часов 15 июня до 24 часов 16 июня – опрессовка тепловых сетей котельная ТЦ «Росляково-1» – 67 домов.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Чехова, 3,4, 5, 6, 7, 9; ул. Гагарина, 25.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - переулок Дальний, 1, 2, 7, 8, 9; ул. Большая Ручьевая, 12а. 21/7, 26, 28, 29; ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 49, 50, 51, 58; ул. Малая Ручьевая, 2/3,20, 22, 3;

9.00 – 15.00 - ул. Полухина, 1, 2, 7; ул. Радищева, 61, 63, 65/4, 66, 67/3. 68, 70, 72/6, 74/5, 76, 78.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.